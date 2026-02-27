Luis Chicaiza tiene nuevo club en Ecuador ¿regresa a LigaPro?

El mercado de pases del 2026 tendrá aLuis Andrés Chicaiza cambiando de equipo nuevamente. El experimentado volante nacional tiene nuevo equipo para este año, aún así, lejos de LigaPro.

El Daquilema FC de la Segunda Categoría de Chimborazo es el nuevo equipo de Chicaiza para el 2026. El jugador el año pasado tuvo un retorno a LigaPro con Técnico Universitario y luego a Olmedo, también del Ascenso.

A sus 33 años nuevamente le tocó jugar en el ascenso, en el 2025 regresó al país para jugar con Técnico Universitario pero no entró en planes del entrenador para el segundo semestre.

En el exterior solo tuvo un paso por el Deportivo Garcilaso de Perú por pedido de Jorge Célico. El jugador estaba buscando opciones de regreso en la primera división.

Chicaiza fue figura en Delfín SC en el 2018 pero tras pasar a Liga de Quito perdió espacio y luego tuvo préstamos sin mucho éxito por Deportivo Cuenca. U. Católica y Técnico Universitario. En Segunda Categoría no cobrará más de 2 mil dólares.

Los equipos en los que ha estado Andrés Chicaiza

Delfín, Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Liga de Quito, Técnico Universitario de Ecuador y Deportivo Garcilaso de Perú son los equipos en los que ha pasado en seis años.

Andrés Chicaiza incluso fue convocado a la Selección de Ecuador. Foto: Getty

