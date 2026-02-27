Es tendencia:
Liga de Quito

Delfín SC sorprende a todos y se lleva a un ex jugador de Liga de Quito

Delfín SC no cierra su mercado de fichajes para este 2026 y los mantenses sorprendieron reforzándose con un ex Liga de Quito.

Por Gustavo Dávila

Delfín SC sorprende a todos y se lleva a un ex jugador de Liga de Quito
Delfín SC sorprende a todos y se lleva a un ex jugador de Liga de Quito

Delfín SC es otro de los equipos que tiene su mercado de pases abierto aún en este cierre de LigaPro. Los mantenses sorprendieron y se llevaron a un jugador que tuvo un paso por Liga de Quito.

Juan Ignacio Cavallaro es nuevo refuerzo de Delfín, esto marca su regreso a Ecuador luego de 10 años según Uriel Lugt para Mr. Offsider. El volante argentino pasó por Liga de Quito en el 2015, siendo finalista del campeonato ecuatoriano.

En ese entonces con los ‘albos’ jugó 24 partidos y anotó dos goles, sin embargo llegó a préstamo sin opción de compra y para el siguiente año regresó a su país para jugar con Estudiantes de La Plata.

Juan Cavallaro tuvo su mejor ciclo con Tigre, siendo campeón de la Copa de la Superliga y luego campeón de la Segunda división, ambos títulos con el jugador como protagonista.

En el 2025 jugó en San Martín de San Juan, también supo ser seleccionado nacional sub 20 en el 2013. Esta será su tercera experiencia extranjera tras Liga y el Deportes La Serena de Chile.

Los refuerzos de Delfín SC 2026

Enzo Rubio, Franco Perinciolo, Iván Molinas, Jonathan Morocho, Anthony Bedoya, Jefferson Valverde son los fichajes de Delfín SC.

Barcelona se llevaría a uno de los campeones de Emelec como refuerzo

Juani Cavallaro – Argentina 2013.

Juani Cavallaro – Argentina 2013.

En resumen

  • Juan Ignacio Cavallaro fue confirmado como el nuevo refuerzo extranjero de Delfín SC.
  • El volante argentino regresa al fútbol ecuatoriano tras 10 años de su paso por Liga.
  • Cavallaro llega procedente del San Martín de San Juan, donde militó durante la temporada 2025.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
