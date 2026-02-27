VIDEO | Lo hizo enojar: El fuerte reclamo de Messi a jugador de Independiente del Valle

Como era de esperarse, los ojos de todos estaban puestos en el amistoso del Inter Miami de Messi e Independiente del Valle, y en una de las acciones, el astro argentino se molestó con uno de sus rivales. Hubo empujones y cruce de palabras por parte del capitán del Inter.

La marca física y dura de Jhegson Méndez llegó a cansar a Messi, quién frenteó al ecuatoriano luego de que este lo empujara en lo que pudo haber sido una falta de tarjeta amarilla.

Rápidamente el árbitro intervino y ambos jugadores se alejaron y el partido se desarrolló con normalidad. Por lo visto hasta ese momento, parece que Méndez fue el designado para hacerle marca personal a Messi en el encuentro desde su ingreso.

El partido terminó 2-1 a favor del campeón de la MLS, el gol de la victoria justamente lo anotó Messi desde el punto penal. Con esto cerró su gira internacional y retoma la pretemporada para la MLS.

Independiente del Valle llegó al amistoso como campeón ecuatoriano y tras jugar con titulares regresa al país para concentrarse en la segunda fecha de la LigaPro, torneo que ganaron ya el año pasado.

¿Cómo le fue al Inter Miami en sus amistoso internacionales?

Inter Miami ganó al Atlético Nacional de Colombia y a Independiente del Valle de Ecuador, empató contra Barcelona de Guayaquil y perdió 3-1 contra Alianza Lima de Perú.

