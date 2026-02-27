Es tendencia:
El jugador de Atlético Nacional que podría ser convocado a los amistosos de Colombia

La Selección de Colombia podría tener un nuevo convocado para los amistosos, esta vez un jugdor de Atlético Nacional.

Por Gustavo Dávila

Brilla en Atlético Nacional y podría ser convocado a la Selección Colombia Foto: Getty

En un momento en que la Selección Colombia no tiene de sobra delanteros, ahora perfilan a uno de los destacados de la Liga BetPlay como posibilidad para el combinado nacional. Un titular de Atlético Nacional podría jugar contra Croacia y Francia.

Alfredo Morelos se perfila como posible convocado, con 6 goles en 5 partidos jugados con Atlético Nacional. Néstor Lorenzo había declarado que siempre observa a los jugadores en buen presente independientemente de su nombre histórico o dónde juegan.

De hecho puso en paños fríos una posible convocatoria de Falcao al Mundial solo por ser el referente de Colombia. Morelos no es ajeno a vestir la camiseta de la Selección.

Entre todas sus categorías, Morelos lleva 21 partidos jugados con la camiseta nacional, siendo su última convocatoria en el 2021. Su único gol en la primera fue en el 2019.

David Ospina, Andrés Román, Marino Hinestroza y Dayro Moreno son algunos de los jugadores que han sido tomados en cuenta por Néstor Lorenzo pese a que juegan en la liga colombiana, aunque el resto en su mayoría militan en el exterior.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

Los jugadores que podrían ser las sorpresas de Lorenzo para amistosos de la Selección Colombia

En resumen

  • Alfredo Morelos se perfila como posible convocado de Colombia para enfrentar a Francia y Croacia.
  • El delantero de Atlético Nacional registra una marca de 6 goles en 5 partidos disputados.
  • La última convocatoria de Morelos con la selección absoluta fue en el año 2021.
