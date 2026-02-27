En un momento en que la Selección Colombia no tiene de sobra delanteros, ahora perfilan a uno de los destacados de la Liga BetPlay como posibilidad para el combinado nacional. Un titular de Atlético Nacional podría jugar contra Croacia y Francia.

Alfredo Morelos se perfila como posible convocado, con 6 goles en 5 partidos jugados con Atlético Nacional. Néstor Lorenzo había declarado que siempre observa a los jugadores en buen presente independientemente de su nombre histórico o dónde juegan.

De hecho puso en paños fríos una posible convocatoria de Falcao al Mundial solo por ser el referente de Colombia. Morelos no es ajeno a vestir la camiseta de la Selección.

Entre todas sus categorías, Morelos lleva 21 partidos jugados con la camiseta nacional, siendo su última convocatoria en el 2021. Su único gol en la primera fue en el 2019.

David Ospina, Andrés Román, Marino Hinestroza y Dayro Moreno son algunos de los jugadores que han sido tomados en cuenta por Néstor Lorenzo pese a que juegan en la liga colombiana, aunque el resto en su mayoría militan en el exterior.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

ver también Los jugadores que podrían ser las sorpresas de Lorenzo para amistosos de la Selección Colombia

Alfredo Morelos – Atlético Nacional.

Publicidad

Publicidad

En resumen