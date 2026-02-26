Es tendencia:
Néstor Lorenzo se sincera sobre llevar a Falcao al Mundial y conmociona a toda Colombia

Se hablaba de que Falcao podría ir al Mundial 2026 con la Selección de Colombia pero Néstor Lorenzo se sinceró sobre el tema.

Por Gustavo Dávila

La respuesta de Néstor Lorenzo sobre convocar a Falcao al Mundial Foto: Getty
La semana pasada desde la prensa habían revelado una supuesta conversación entre Néstor Lorenzo y Falcao en donde le había ofrecido la convocatoria al Mundial 2026. Esta vez fue el propio entrenador de la Selección Colombia quién se refirió al tema, contestando rumores.

“¿Vos crees que es cierto? Yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo, y ojalá este compitiendo y compita con los que están en su posición para ganarse un lugar, un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie”, dijo el técnico en declaraciones recopiladas por AS Colombia.

“Ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, y que le vaya muy bien y que nos ponga en aprietos en la decisión en la competencia con los demás delanteros que están en buen nivel”, finalizó.

Radamel Falcao ha tenido problemas en tener regularidad en Millonarios, desde su llegada hace casi un mes solo ha anotado un gol y ha sufrido ya una lesión que lo tiene sin entrenar.

Mientras tanto otros delanteros como Luis Suárez y Hugo Rodallega que vienen con mejores números y partidos jugados también quieren un lugar entre los convocados.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

Los jugadores que podrían ser las sorpresas de Lorenzo para amistosos de la Selección Colombia

Radamel Falcao solo tiene un Mundial disputado en su carrera. Foto: Getty.

En resumen

  • Néstor Lorenzo desmintió haber prometido una convocatoria al Mundial 2026 para Radamel Falcao.
  • El delantero de Millonarios registra un solo gol y una lesión desde su llegada.
  • Luis Suárez y Hugo Rodallega figuran como opciones con mejores estadísticas para la Selección Colombia.
Gustavo Dávila
