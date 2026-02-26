La semana pasada desde la prensa habían revelado una supuesta conversación entre Néstor Lorenzo y Falcao en donde le había ofrecido la convocatoria al Mundial 2026. Esta vez fue el propio entrenador de la Selección Colombia quién se refirió al tema, contestando rumores.

“¿Vos crees que es cierto? Yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo, y ojalá este compitiendo y compita con los que están en su posición para ganarse un lugar, un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie”, dijo el técnico en declaraciones recopiladas por AS Colombia.

“Ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, y que le vaya muy bien y que nos ponga en aprietos en la decisión en la competencia con los demás delanteros que están en buen nivel”, finalizó.

Radamel Falcao ha tenido problemas en tener regularidad en Millonarios, desde su llegada hace casi un mes solo ha anotado un gol y ha sufrido ya una lesión que lo tiene sin entrenar.

Mientras tanto otros delanteros como Luis Suárez y Hugo Rodallega que vienen con mejores números y partidos jugados también quieren un lugar entre los convocados.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

Radamel Falcao solo tiene un Mundial disputado en su carrera.

