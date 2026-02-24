Es tendencia:
Atlético Nacional

Atlético Nacional alista millonaria venta ¿se va un titular de Diego Arias?

Atlético Nacional de Colombia podría perder a uno de sus jugadores ante sondeos del exterior, si se da, dejará millones al club.

Por Gustavo Dávila

Atlético Nacional aún no cierra su mercado de fichajes, o al menos el de salidas. Desde el exterior señalan que un jugador del ‘Verdolaga’ podría salir del equipo pero dejaría una fuerte cifra al club.

Fabio Martínez, defensor de 19 años de edad, está en planes de clubes de Europa y Estados Unidos según el periodista Rudy Galetti. El jugador cumple su segunda temporada con el primer equipo.

Martínez viene jugando con la sub 20 de Atlético Nacional pero este año tuvo experiencia en el primer equipo. El central colombiano jugó cerca de 30 minutos contra el Inter Miami en amistoso internacional.

Los equipos interesados no han sido revelados pero se conoce que son de las ligas de Portugal y Bélgica, además de Estados Unidos dónde han ido varios colombianos.

La lesión de William Tesillo lo pondría a Martínez en el primer plantel como posible recambio en la zaga central si es que el DT DIego Arias lo considera. El año pasado fue campeón del torneo Mitad del Mundo, en Quito contra equipos de roce internacional.

Los fichajes de Atlético Nacional para el 2026

Las nuevas contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

Fabio Martínez – Atl. Nacional sub 20.

En resumen

  • Fabio Martínez, defensor de 19 años, interesa a clubes de Europa y Estados Unidos.
  • El central de Atlético Nacional disputó minutos en un amistoso internacional contra Inter Miami.
  • Martínez se consagró campeón del torneo Mitad del Mundo el año pasado en Quito.
Gustavo Dávila
