La Selección de Ecuador habría separado a uno de sus jugadores por indisciplina, aunque la versión oficial es distinta.

La Selección de Ecuador se prepara para su amistoso frente a Bolivia, pero en la previa surgió una polémica alrededor de uno de sus titulares. Un referente dejó la concentración de la ‘Tri’ por Marcelo Gallardo y su salida comenzó a generar rumores sobre un posible caso de indisciplina.

Las versiones que circulan en la prensa apuntan a que Marcelo Gallardo habría separado a Gonzalo Plata de la convocatoria por motivos disciplinarios. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido detalles sobre el supuesto incidente ni existe una confirmación oficial de esa versión.

La explicación que se dio a conocer fue que Gonzalo Plata regresó a Flamengo por pedido del club brasileño, que atraviesa un tramo decisivo del Brasileirao y pelea por los primeros puestos de la clasificación y posterior campeonato.

Un caso similar se produjo con Giorgian De Arrascaeta, quien también dejó la concentración de Uruguay para regresar a Brasil e incorporarse a Flamengo. El equipo ‘Carioca’ se encuentra en plena disputa por el liderato de su campeonato y necesita a sus principales figuras para ganarle al Palmeiras.

Por ahora, queda por esclarecer si realmente existió un episodio de indisciplina y si habrá alguna sanción interna para Gonzalo Plata de cara a la próxima fecha FIFA. No sería la primera vez que Plata aparece relacionado con este tipo de rumores en Flamengo o con la Selección de Ecuador.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

Publicidad

Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen