Mientras en Boca Juniors ganaba 100 mil dólares al mes, esto cobraría Darío Benedetto en Barcelona SC

Darío Benedetto es la gran novedad del mercado de fichajes, ya que el delantero argentino fue relacionado en las últimas horas con un posible futuro en Barcelona SC. El goleador llegaría para reemplazar a Octavio Rivero que ya fue presentado en Chile.

El ‘Pipa’ llegó a ser uno de los jugadores mejores pagados de Argentina, con un sueldo de hasta 100 mil dólares por mes, cuando defendió los colores de Boca Juniors. En 2024, se reveló que su salario fue de 1.2 millones por año, en lo que ya venía siendo el final de su etapa en el “Xeneize”.

Por lo cual, ahora se revela que en Barcelona SC, el salario de Darío Benedetto sería de 50 mil a 60 mil dólares por mes, que era lo que el ‘Ídolo’ le estaba pagando a Octavio Rivero. Con esto, se rompería la idea de “bajar” la masa salarial, ya que sería un sueldo millonario.

Barcelona SC necesita un fichaje contundente para su delantera, porque sin Octavio Rivero, su única carta de gol para competir en la temporada 2025, es Miguel Parrales. El delantero ecuatoriano está confirmado para seguir en los amarillos en 2026.

En las próximas horas se definirá si Benedetto se convierte en el nuevo delantero de Barcelona SC o no. De momento, los amarillos hicieron una oferta de préstamo para el goleador argentino. El mismo está libre, tras no ser renovado por Newell’s.

Los números de Darío Benedetto en 2025

En la temporada 2025 entre Olimpia y Newell’s, Darío Benedetto, jugó un total de 29 partidos en la temporada anterior. Dando 3 asistencias y no marcando goles, es más para encontrar su último gol, hay que ir hasta 2024. El último año apenas sumó 1.505 minutos.

¿Cuántos años tiene Darío Benedetto?

Darío Benedetto cumplirá 36 años en el próximo mes de mayo. De ahí que, solo estén trabajando en un préstamo de una temporada para el delantero argentino que viene de una importante irregularidad.

