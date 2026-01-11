Bombazo: Darío Benedetto jugaría en un grande de LigaPro

El mercado de pases 2026 de LigaPro podría tener a Darío Benedetto firmando por uno de los grandes de Ecuador. Según información de Argentina, el ‘Pipa’ tendría todo listo para llegar a Ecuador.

El periodista Julio Pavoni señala que Darío Benedetto será nuevo jugador de Barcelona SC. El ex Boca Juniors es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero tras su venta a la U. de Chile.

Darío Benedetto tendría todo listo para llegar y ser el titular, ya que por el momento el único delantero disponible es Miguel Parrales. Los amarillos van por otro delantero más,

Pese al millón de dólares que ingresaron por Rivero, Barcelona fue por un delantero que viene como agente libre. Benedetto no fue renovado por Newells Old Boys.

Benedetto viene de una sequía importante en su carrera, antes de Newells estuvo en Olimpia de Paraguay y Querétaro de México, pero en dos años no anotó un solo gol en 30 partidos.

Los logros en la carrera de Darío Benedetto

Su etapa más larga la tuvo en Boca Juniors, jugando en seis años divididos en dos ciclos de tres temporadas. Ganó 6 títulos, también tuvo pasos por el fútbol de España, México y Francia.

Darío Benedetto jugó dos finales de Copa Libertadores con Boca Juniors.

