Segundo Castillo fue rechazado como nuevo DT para este grande de la LigaPro

Este equipo de la LigaPro rechazó el fichaje de Segundo Castillo como su nuevo DT.

Por Jose Cedeño Mendoza

Equipo de LigaPro rechazó a Segundo Castillo como su nuevo DT
Segundo Castillo dejó Barcelona SC a mitad de 2025 en medio de conclusiones mixtas, buenas y malas, el DT se perfilaba para tener varias opciones en Ecuador. Sin embargo, ahora mismo sigue sin encontrar un nuevo equipo y se confirmó que un grande lo rechazó.

Según Mr.OFFSIDER, Segundo Castillo se aleja de ser DT de El Nacional para este 2026. Aunque el ‘Bi-Tri’ descendió y jugará en la B en este 2026, no ven al ‘Mortero’ como opción para ser su nuevo entrenador. Por lo cual, seguirán buscando otros perfiles.

Segundo Castillo solo tiene una experiencia en la primera división como DT fijo, fue cuando dirigió a Barcelona SC en el 2025, en su temporada de centenario. Los malos resultados hicieron que su ciclo termine a mitad de temporada y se vaya por la puerta de atrás.

Ha sonado para diferentes equipos de LigaPro, pero todo parece indicar que en 2026, al menos en los primeros meses, no dirigirá a ningún equipo de primera división. El histórico volante, ahora DT, ha revelado que se quiere seguir preparando para ser un mejor entrenador.

En Barcelona SC dejó también buenas sensaciones, pese al rápido final. Ya que su equipo comenzó muy bien el 2025 y eliminó a Corinthians de la fase de repechaje del torneo en lo que fue una épica performance, que aún recuerdan los aficionados del ‘Ídolo’.

Las estadísticas de Segundo Castillo como DT

En la temporada 2025 al frente de Barcelona SC, Segundo Castillo dirigió un total de 26 encuentros, ganando 12, empatando 4 y perdiendo 10. El ‘Mortero’ no terminó su contrato, pero se marchó con una relación “aceptable” con la hinchada amarilla y la dirigencia.

En síntesis:

  • Segundo Castillo fue descartado por El Nacional para dirigir en la Serie B 2026.
  • Registró 12 victorias y 10 derrotas en 26 partidos al mando de Barcelona SC.
  • Eliminó a Corinthians en fase de repechaje durante su ciclo en la temporada 2025.
