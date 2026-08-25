Ni Ecuador ni Europa: el nuevo destino que Chelsea le estaría buscando a Kendry Páez

Kendry Páez sigue sin nuevo equipo a pocos días de que se cierren varios mercados en el fútbol mundial. El ecuatoriano ya no tiene espacio para seguir en River Plate, y ahora sonaba con fuerza Ecuador. No obstante, sería otro el destino para la ‘Joya’.

Según la información de Mr.OFFSIDER, Kendry Páez podría aterrizar en México. Chelsea está negociando con clubes de la Liga MX, para mandar al jugador ecuatoriano a un nuevo equipo en este destino que históricamente ha sido un buen lugar para los jugadores ecuatorianos.

En LigaPro ya se cerró el mercado de fichajes, por lo cual, Kendry Páez ya no tiene ningún espacio para jugar en Ecuador. Puesto que, con el mercado de fichajes así solo se puede inscribir a jugadores que estén libres en el mercado y no es el caso del ecuatoriano.

No ha trascendido el nombre de los clubes de México a los cuáles habría sido negociado Kendry Páez. Sin embargo, son horas claves para que ya se defina donde seguirá jugando el ecuatoriano. En este trimestre prácticamente no ha jugado casi nada.

Kendry Páez no cuenta para River Plate. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez era una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, sin embargo, tras su gran polémica en la previa de la Copa América 2024, donde fue a un Night Club con varios jugadores. Desde ese momento, su carrera se empezó a llenar de polémicas.

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¿Cuándo fue el último partido de Kendry Páez?

Para encontrar el último partido de Kendry Páez hay que ir a los pocos minutos que jugó ante México en el Mundial, el pasado 30 de junio. Mientras que, con clubes su último destello fue en mayo contra Belgrano por la final del fútbol argentino. Un semestre con algo más de 400′ minutos.

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