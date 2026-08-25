Emelec podría tener un nuevo DT si el club finalmente decide sacar a Nasuti, y ahora suena un polémico entrenador que pasó por la Selección de Ecuador.

Se viven horas de mucha incertidumbre en Emelec por el futuro de Cristian Nasuti. El entrenador no ha podido meter al club en los puestos de clasificación a torneos internacionales y tras la derrota ante Liga de Quito, salieron todos los rumores.

En Emelec se analiza ya seriamente el futuro del DT y varios nombres vienen apareciendo en la lista para llegar al ‘Bombillo’. No obstante, ahora aparece como opción un estratega que estuvo trabajando en la Selección de Ecuador y que ahora trabaja en las formativas del ‘Bombillo’.

De acuerdo a la información de Javier Álava en KCH Radio, el entrenador que podría llegar a Emelec con efecto inmediato si se va Cristian Nasuti es Jimmy Bran. Él asumiría de manera interina y lo haría siempre y cuando el club saque al ‘Tano’ de sus funciones.

Nasuti se juega mucho en el siguiente partido de Emelec, puesto que, el club enfrentará a Leones del Norte, un rival directo por la pelea de entrar a puestos de clasificación a torneos internacionales. Una derrota o empate acabaría con el proceso de Nasuti.

Nasuti podría irse de Emelec. (Foto: Imago)

A diferencia de otros años, en esta temporada en Emelec sí se hicieron varios esfuerzos para que la plantilla mejore, incluso en el último mercado se fichó al goleador del campeonato como es Ronie Carrillo. Sin embargo, el equipo azul sigue sin dar buenos resultados.

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El pasado de Jimmy Bran en la Selección de Ecuador

Bran trabajó en la Selección de Ecuador Sub-20 en el 2023, donde también un paso polémico por el nivel del equipo. Dirigió 19 partidos entre todas las competencias, sumó 5 victorias, 5 empates y un total de 9 derrotas. La actual directiva lo llevó a trabajar a las formativas de Emelec.

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