Sorpresa: Jandry Gómez reaparece y entrena con este equipo de LigaPro

Jandry Gómez no se va a Europa y ahora aparece en este equipo.

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se reveló que Jandry Gómez apareció entrenando en otro equipo de la LigaPro. El delantero ecuatoriano había sido vendido supuestamente a Italia para vincularse al Venezia, pero ahora mismo nada está más lejos de la verdad.

Resulta que el delantero ecuatoriano está todavía entrenando con Barcelona SC. Por lo cual, el jugador ya no se moverá a Italia, porque ahora mismo el mercado de pases está cerrado y ya no lo pueden inscribir hasta el mes de enero, cuando se abre el nuevo mercado.

Jandry Gómez no juega en Barcelona SC desde hace varios meses, cuando informaban que el delantero se iría al fútbol europeo. No obstante, nunca se confirmó el equipo y en ese momento trascendió que el club interesado era uno del fútbol ucraniano.

Gómez ha sido muy cuestionado por los hinchas de Barcelona SC y en los últimos meses los mismos hinchas pedían que dejen de darle oportunidades. Con César Farías alternó en varios momentos entre titularidades y suplencias con importantes cuestionamientos.

Jandry Gómez fue cuestionado en Barcelona SC. (Foto: ESPN)

Ahora el jugador ecuatoriano podría acabar jugando en este segundo semestre en la LigaPro. Puesto que, Gómez estuvo inscrito en el primer semestre y de no mediar alguna salida sorpresiva o documento, incluso podría sumarse para la recta final del campeonato.

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Los números de Jandry Gómez en este semestre

En esta temporada, Jandry Gómez jugó con Barcelona SC un total de 14 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano marcó 2 goles y dio 1 asistencia, en poco más de 600 minutos.

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