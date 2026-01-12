Es tendencia:
Gonzalo Plata

Paquetá se va a Flamengo y pone a Gonzalo Plata muy cerca de este equipo en Europa

El equipo de Europa que ahora se metió en planes de comprar a Gonzalo Plata.

Por Jose Cedeño Mendoza

La llegada de Paquetá a Flamengo, cambiaría todo para Gonzalo Plata
© GettyImages/ Edit BVLa llegada de Paquetá a Flamengo, cambiaría todo para Gonzalo Plata

Este lunes 12 de enero de 2026 se dio un nuevo bombazo en el mercado de fichajes sudamericano. Debido a que, Flamengo y Lucas Paquetá ya tendrían un acuerdo para el regreso del brasileño al fútbol sudamericano. Esto derivaría en otro plan para Gonzalo Plata.

West Ham está dispuesto a que Lucas Paquetá salga del club, incluso estaría presionando para que se dé el acuerdo. No obstante, el equipo de la Premier League también se interesó de última hora en Gonzalo Plata, el extremo ecuatoriano vuelve a estar en su radar, de acuerdo a Fichajes.

Desde Flamengo no verían con malos ojos la salida de Gonzalo Plata, por las grandes polémicas del jugador en los últimos meses en Brasil. El movimiento de Paquetá podría abrir la puerta para el ecuatoriano, por la gran relación que hay entre clubes.

Ya son varios los meses que el West Ham viene monitoreando la situación de Gonzalo Plata. El equipo de Londres está peleando por no descender en la Premier League y necesita fichajes que se conecten al instante con el equipo, por lo cual, el ecuatoriano llegaría ya con presión.

Gonzalo Plata ganó la Copa Libertadores con Flamengo. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas pueden ser claves para determinar si la salida de Paquetá tiene un efecto dominó en Gonzalo Plata y lo deposita en Inglaterra. El jugador brasileño tiene un contrato hasta finales de 2027 y un valor de mercado de 35 millones de euros.

Los millones que pediría Flamengo por Gonzalo Plata

Gonzalo Plata tiene un contrato hasta finales de 2029 y su valor de mercado es de 8 millones de euros. Sin embargo, es sabido que Flamengo está plantado en pedir entre 15 y 20 millones para una salida del ecuatoriano. Al tricolor también le seduce la posibilidad de ir a Europa.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en Flamengo en la temporada 2025

En la última temporada con Flamengo, Gonzalo Plata jugó un total de 50 partidos entre todas las competencias. El extremo ecuatoriano sumó 2.981 minutos en cancha. Marcó 5 goles y también terminó dando un gran total de 9 asistencias, siendo de los mejores en este rubro.

En síntesis:

  • Lucas Paquetá acordó regresar a Flamengo y West Ham busca fichar a Gonzalo Plata.
  • Flamengo pide entre 15 y 20 millones de euros por el pase del ecuatoriano.
  • Gonzalo Plata sumó 5 goles y 9 asistencias en 50 partidos durante 2025.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
