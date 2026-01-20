Flamengo reemplazaría a Gonzalo Plata con otro ecuatoriano

Gonzalo Plata podría estar jugando sus últimos partidos como jugador del Flamengo, el ecuatoriano tiene sondeos de Europa y su posible reemplazo es otro ecuatoriano. El vigente campeón de Copa Libertadores quiere a un mundialista nacional.

Según medios internacionales, Jeremy Sarmiento está en planes de Flamengo y el club contactó al Brighton, equipo dueño de sus derechos deportivos, para conocer condiciones económicas.

Sarmiento tiene un costo cercano a los siete millones de euros a los ojos del Brighton, esto pese a que acumula dos temporadas y media en tres equipos sin continuidad alguna.

Jeremy Sarmiento habría elegido seguir en Europa y ya cuentan que está cerca de ser nuevo jugador del Birmingham de la Championship. El extremo no pierde su objetivo de regresar a la Selección de Ecuador.

Gonzalo Plata por su parte podría ir a la Premier League directo, con el West Ham y Leeds United interesados. Flamengo le puso un precio mayor a 15 millones de euros para venderlo.

Los otros equipos que buscaron a Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento finalmente también sonó para equipos de Sudamerica, entre ellos, Liga de Quito. Sin embargo, la prioridad del jugador ecuatoriano siempre fue seguir en Europa. Por eso en todo momento estuvo considerando la oferta del Championship.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dedicado? Independiente del Valle volvería a quitarle un fichaje a Liga de Quito

Gonzalo Plata – Jeremy Sarmiento Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen