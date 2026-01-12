Lionel Scaloni, DT de Argentina, le puso este apodo a la Selección de Ecuador: “Ya no es sorpresa…”

Ecuador cerró las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 venciendo a la Selección de Argentina, en un partido emotivo en el estadio Monumental. Aquella victoria sirvió para confirmar que ‘La Tri’ es uno de los mejores equipos de CONMEBOL y nuevamente se ganó un elogio de Lionel Scaloni, DT campeón del mundo.

Scaloni siempre ha dejado claro el potencial que tiene Ecuador para complicar a Argentina y para llegar a grandes cosas en la Copa del Mundo 2026. Ante esto, nuevamente el DT dejó una contundente frase y un potente elogio para el equipo de Beccacece.

“Ecuador siempre ha sido un rival temible, y en el anterior mundial estaban muy bien, merecieron pasar, cuando quedó eliminado contra Senegal. Me parece que Ecuador ya no es sorpresa“, comentó el DT campeón del mundo para AFA Studio y sorprendió a todos.

No es el primer DT que pone a Ecuador como un rival importante para el Mundial de 2026, hace pocos meses también lo hizo el DT de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti. La Selección de Ecuador vive el mejor momento de su historia con grandes jugadores en el once.

La Selección de Ecuador terminó haciendo una Eliminatoria histórica, que le sirvió para meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones y acabar clasificando al mundial, pese a que comenzó con 3 puntos menos. En la Copa del Mundo tendrá un grupo complicado.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario para Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/6 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/6 a las 17H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/6 a las 15H00 (EC)

¿Qué camino tendría Ecuador para ser campeón del mundo en 2026?

Si se cumple la lógica con los clasificados, así sería el camino de Ecuador para eventualmente ser campeón del mundo en el 2026:

16vos: vs Noruega

8vos: vs Brasil

4tos: vs Inglaterra

Semis: Argentina

Final: Francia o España

