Gonzalo Plata está muy cerca de dar el gran salto a Europa y dejar Flamengo. El ecuatoriano entró en planes de diferentes equipos europeos, siendo West Ham, uno de los más interesados en su fichaje. Ahora Flamengo ya le puso un precio al tricolor si tiene que salir.

Desde Bolavip Brasil confirman que Gonzalo Plata solo se iría de Flamengo por una cifra superior a los 30 millones de dólares. Flamengo solo se sentaría a “conversar” por Gonzalo Plata si llega una propuesta formal a los 155 millones de reales.

Plata es uno de los mejores delanteros del fútbol ecuatoriano y jugará el Mundial de 2026. El extremo tricolor también se piensa su posible salida porque debe priorizar la opción de tener minutos para llegar con el mejor nivel a la próxima Copa del Mundo.

Por otro lado, en Flamengo están abiertos a negociar por el ecuatoriano, independientemente de lo que pase con el fichaje de Paquetá. El volante brasileño está muy cerca de pegar la vuelta a su país y justamente lo haría dejando West Ham.

Gonzalo Plata jugó la final Intercontinental con Flamengo. (Foto: GettyImages)

Flamengo pretende que este precio que ponen por Gonzalo Plata finalmente aleje ofertas de otros equipos que no puedan llegar al dinero que piden por el ecuatoriano. El tricolor vivió un repunte de su carrera en Brasil, tras llegar a jugar en Qatar, tras no adaptarse a Europa.

Las estadísticas de Gonzalo Plata en Brasil

Desde su llegada a Flamengo en 2024, Gonzalo Plata no hizo más que destacar en Brasil. Con la camiseta del ‘Mengao’, el jugador ecuatoriano ya lleva 70 partidos entre todas las competencias, marcando 7 goles y dando 10 asistencias. Sumó 4.150 minutos en cancha.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. No obstante, al firmar un contrato hasta 2029 y con un Mundial muy cerca, Flamengo solo lo dejaría salir si es por 30 millones o más. La Premier lo sigue de cerca.

