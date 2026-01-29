Gonzalo Plata arrancó de titular con el Flamengo y no demoró en hacer su primer gol de la temporada. Además del tanto, que es de gran calidad, hizo un festejo viral.

El ecuatoriano marcó el 1-2 del Flamengo en la derrota vs. Sao Paulo, luego de una gran cantidad de toques y una lectura correcta de Plata de meterse al área para definir con un bombazo inatajable para el arquero y difícil de sacar por el también ecuatoriano Robert Arboleda.

Lo curioso fue la viral celebración de Gonzalo Plata, el ‘tricolor’ hizo el mismo festejo que Jude Bellingham hizo la semana pasada, haciendo referencia a que bebía algo.

Al igual que al crack del Real Madrid, la prensa critica a Gonzalo Plata de fiestero y ambos agarraron esas versiones para ironizar esto en sus festejos de gol. Flamengo venía de suplentes en los partidos del torneo estatal.

Mientras trabaja con normalidad, siguen los rumores de que Gonzalo Plata podría dejar el Brasileirao para irse a la Premier League, para jugar con el West Ham

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. No obstante, al firmar un contrato hasta 2029 y con un Mundial muy cerca, Flamengo solo lo dejaría salir si es por 30 millones o más. La Premier lo sigue de cerca.

En resumen

Gonzalo Plata marcó el descuento de Flamengo en la derrota 1-2 frente a Sao Paulo.

El extremo ecuatoriano festejó su gol imitando la celebración de Jude Bellingham de forma irónica.

West Ham y Leeds United de Inglaterra mantienen interés en fichar al delantero para la Premier League.

