Nuevamente Gonzalo Plata protagoniza rumores de un posible traspaso para el 2026 y es que el ecuatoriano está en planes del West Ham de la Premier League. El ecuatoriano ganaría un nuevo millonario salario si deja el Flamengo para irse a Inglaterra.

Gonzalo Plata pasaría a ganar cerca de seis millones de dólares al año en salario. Actualmente en el gigante de Río de Janeiro está ganando 2.5 millones de dólares.

En Flamengo están pensando en vender a Gonzalo Plata por sus problemas extra futbolísticos del cierre del 2025, y su traspaso dejaría cerca de 25 millones a las arcas del equipo brasileño.

Clubes de España, Alemania e Inglaterra ya lo sondearon el año pasado pero el Flamengo se negaba a venderlo al ser un titular indiscutible. Se conoce que el seleccionado es de los mejores considerados por el DT Filipe Luis.

En apenas un año, Gonzalo Plata ya ganó la Copa Libertadores, Brasileirao, Derbi de las Américas, Copa Brasil, Supercopa de Brasil y más. Todos con Plata como titular cuando estuvo disponible.

El tiempo de contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Sin duda la salida de Gonzalo Plata, en caso de darse, sería prematura ya que el ‘tricolor’ tiene contrato vigente hasta el 2029 y sin los episodios recientes no habría motivo para querer venderlo.

Gonzalo Plata – campeón Copa Libertaadores.

