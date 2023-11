Pedro Ortíz respondió palabras de Jorge Célico: "No sé de dónde sacan esa información"

La semana pasada se hicieron virales en medios de comunicación las declaraciones de Jorge Célico sobre Pedro Ortíz, asegurando que su exclusión de la Selección de Ecuador fue por filtrar información a la prensa. Este miércoles tocó la respuesta del guardameta de Emelec.

“Si vi la entrevista del profe Celico, no vi que haya dicho algo malo. Yo no sé de dónde sacan esa idea que yo digo información de la selección. Yo siempre he sido un profesional. Soy una persona de bajo perfil”, declaró Pedro Ortíz en conversaciones con Andrés Caguana.

Pedro Ortíz fue uno de los jugadores más pedidos de la Selección de Ecuador para esta doble fecha de Eliminatorias ante la lesión de Moisés Ramírez. El guardameta que predominó sin embargo Javier Burrai.

De la misma forma, el arquero de los azules se refirió a su futuro profesional: “Está avanzado en un 90% las renovación con Emelec para el 2024”. Ortíz es justamente uno de los futbolistas que finaliza contrato con la institución este diciembre 2023.

¿Qué dijo Jorge Célico sobre Pedro Ortíz?

Jorge Célico contó que en su paso por la Selección de Ecuador como DT principal el guardameta fue el señalado como el que filtraba alineaciones a la prensa. “Yo lo vi, nadie me lo contó. Es un chico bárbaro, no sé de dónde habrá salido esa información pero es lo que se comentaba”.

Las estadísticas de Pedro Ortíz en la temporada 2023 con Emelec

Esta temporada Pedro Ortíz ha jugado 38 partidos, todos ellos como estelarista entre LigaPro y Copa Sudamericana. Ha recibido 37 goles y sin sus intervenciones Emelec estuviera más complicado con el descenso.