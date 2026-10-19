Este equipo de la LigaPro es el más opcionado a quedarse con Lorenzo Faravelli.

Lorenzo Faravelli es uno de los jugadores que más huella dejó en la LigaPro en los últimos años. El volante argentino pasó por Independiente del Valle y luego se fue de venta a México. En el país azteca no le terminó de ir como se esperaba y su nombre vuelve a sonar en Ecuador.

Ahora se revela que el equipo de Ecuador que más cerca estaría de fichar a Lorenzo Faravelli es Liga de Quito, de acuerdo a la información de Radio Cobertura. El volante cumple con muchas características de los últimos líderes que tuvo LDU en esta posición.

Por lo cual, Faravelli podría regresar a Ecuador en 2027, sin embargo, todavía el camino para ese fichaje es largo. El jugador en México percibe un importante salario que en Ecuador es prácticamente imposible de pagar y depende del jugador.

Con este movimiento, Faravelli también podría protagonizar un “camisetazo moderno”, debido a que, con Independiente del Valle lo ganó prácticamente todo y ahora volvería al país para jugar con los colores de un rival muy duro de IDV como es Liga de Quito.

Faravelli ahora mismo juega en Necaxa. (Foto: GettyImages)

Faravelli vivió grandes momentos en México con la camiseta de Cruz Azul, pero luego su nivel empezó a decaer, la ‘Maquina’ también a cambiar su juego y por eso llegó a Necaxa. La puerta de Ecuador se puede abrir para que nuevo encause su carrera.

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Las estadísticas de Lorenzo Faravelli en esta temporada

Faravelli termina contrato con Necaxa en esta temporada y es posible que no renueve. En este curso, el jugador ha disputado con el club un total de 29 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y apenas ha dado 2 asistencias. El futbolista ya tiene 33 años de edad.

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