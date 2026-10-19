Marcelo Gallardo podría tener una complicación en los siguientes meses para seguir trabajando en la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo fue la gran carta de Francisco Egas en la FEF para que se terminen los rumores sobre quién sería el presidente y los cuestionamientos a un tercer periodo. El ‘Muñeco’ firmó un vínculo por los próximos 4 años, pero ahora otra noticia podría cambiar las cosas.

El Viceministro de Deporte, Roberto Ibáñez comentó en una entrevista con Juan Francisco Rueda en Hoy+ que se están analizando los papeles enviados por la FEF sobre el nuevo periodo de Francisco Egas. Se está defendiendo que el presidente apenas va al segundo ciclo y no un tercero.

“Estamos revisando muy bien. Hemos visto algunas cosas y hemos pedido que nos envíen información para poder hacer un análisis profundo de este tema. Todo para poder tomar una decisión. Ellos tienen un argumento que tanto CONMEBOL como FIFA tienen su propia manera de ver las cosas“, comentó la autoridad.

Pero también Ibáñez fue muy contundente en confirmar que la ley ecuatoriana tiene otro tipos de principios a ser respetados. “La ley ecuatoriana establece que no se permiten terceros períodos y queremos analizar si este es un tercer período. Analizar a fondo con la documentación que ellos están enviando“, sentenció Ibáñez.

¿Se inscribirá al directorio de Egas? 🤔



Roberto Ibáñez, Viceministro del Deporte, explicó lo que sucede con la inscripción del directorio de FEF.



🗣️ "Estamos revisándolo muy bien, hemos visto algunas cosas que vamos a pedir información que nos envíen"



🗣️"La Ley ecuatoriana… pic.twitter.com/0kRwOV7HRE — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) October 19, 2026

Por lo cual, Roberto Ibáñez vuelve a tocar un tema sensible sobre lo que pueda pasar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Desde CONMEBOL y FIFA hay total respaldo a Egas, que es el presidente de la FEF desde 2019, pero con una reforma de status en 2023.

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¿Qué pasaría con Marcelo Gallardo?

Marcelo Gallardo fue contratado, entre otros motivos, por el gran apoyo de Francisco Egas. Sin embargo, aunque Egas no pudiera ser inscrito ya hay un contrato firmado y el entrenador no sería despedido. Además, Gallardo es un entrenador con gran espalda y respaldo en Ecuador por su gran carrera.

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