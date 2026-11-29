Ezequiel Piovi estuvo cerca de conseguir la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, ahora los rumores de mercado lo ponen de regreso en el fútbol ecuatoriano para el 2027.
Los hinchas de Liga de Quito pidieron en redes sociales la vuelta del volante argentino, capitán del club hasta su salida y varias veces campeón del fútbol local e internacional.
Ezequiel Piovi declaró públicamente que volvería Liga de Quito en el cierre de su carrera, pero con 34 años es poco probable que el argentino deje el proyecto de Estudiantes de La Plata en estos momentos.
Más allá del pedido de los hinchas, Liga de Quito tendría que pagar cerca de 2 millones de dólares para el regreso de Piovi, titular fijo en el ‘Pincha’, cifra impagable en estos momentos.
El ex Arsenal tiene un contrato vigente hasta el 2028 con opción a extenderlo uno más. En Estudiantes ha ganado dos trofeos de Campeones, una Supercopa Argentina y un torneo Clausura.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Liga de Quito – Ezequiel Piovi. Foto: Getty.
En resumen
- Ezequiel Piovi es pedido por hinchas de Liga de Quito para regresar en 2027.
- 2 millones de dólares debería pagar Liga de Quito por el volante argentino de 34 años.
- Estudiantes de La Plata mantiene contrato con Piovi hasta 2028, donde ganó cuatro títulos.