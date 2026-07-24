Revelado: La Selección de Ecuador tendría ya a su siguiente asistente técnico

Desde la FEF habrían decidido a su nuevo asistente técnico para la Selección de Ecuador, independiente del nuevo DT.

La Selección de Ecuador sigue trabajando en lo que será su nuevo cuerpo técnico, y aunque el entrenador no está confirmado, la FEF ya habría definido un puesto clave. El cuerpo técnico de la ‘Tri’ tendrá un asistente técnico ecuatoriano y ya revelaron su nombre.

Según Studiofútbol, Segundo Castillo será el elegido para ser asistente técnico de Ecuador luego del Mundial. El ex entrenador de Barcelona formará parte del staff independientemente del nuevo estratega.

La idea es que el ‘Mortero’ sea un vínculo de confianza entre el nuevo cuerpo técnico y el plantel. No es la primera vez que Segundo Castillo tiene un rol así, ya lo tuvo en Barcelona.

La elección de un referente como parte del cuerpo técnico es una práctica usual en las selecciones, lo hizo Argentina con Pablo Aimar, Colombia con Amaranto Perea, entre otros.

De igual forma, con casi seguridad el nuevo entrenador será extranjero por lo que siempre aporta un perfil de la misma idiosincracia que los jugadores para manejar el camerino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Segundo Castillo fue seleccionado durante más de diez años.

En resumen