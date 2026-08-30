El motivo de Sebastián Beccacece para dejar a Keny Arroyo fuera de la Selección de Ecuador

Keny Arroyo no se guardó nada sobre la decisión de Sebasián Beccacece de dejarlo fuera de la Selección de Ecuador, pero el DT respondió.

La Selección de Ecuador no tuvo en cuenta a Keny Arroyo para el Mundial 2026, algo de lo que habló el volante ecuatoriano sin guardarse nada. El jugador del Cruzeiro cuestionó la decisión de Beccacece de dejarlo fuera.

Pese a la molestia del jugador, Sebastián Beccacece ya había hablado de la ausencia de Keny Arroyo. “Hemos hecho debutar a Cheche y le tocó quedar afuera porque hemos priorizado a Yeboah, a Minda a Angulo, Anthony Valencia”, dijo en charlas con Radio Centro.

“Obviamente que me dolió a veces no hay lugar para todos, y esto es fútbol hay gustos y siempre se armará el debate”, continuó sobre la elección de los jugadores en las convocatorias.

Debido a su gran momento en el Cruzeiro, lo más probable es que Keny Arroyo regrese a la Selección de Ecuador bajo el nuevo cuerpo técnico de la ‘Tri’, a falta de confirmación.

“Beccacece me dijo que solo llevaría al Mundial a los jugadores del proceso. Lo vi muy mal porque a la selección debes llevar a los que mejor están“, sentenció Arroyo, aunque otros apuntaron a que había motivos extradeportivos.

Los clubes que van por Keny Arroyo

Keny Arroyo tendría sondeos de Premier League, el AS Roma de Italia y el Flamengo de Brasil. Su precio de salida está valorado en más de 15 millones de euros.

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Keny Arroyo debutó con la Selección de Ecuador en el 2024. Foto: Getty.

En resumen