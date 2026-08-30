El motivo de Sebastián Beccacece para dejar a Keny Arroyo fuera de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador no tuvo en cuenta a Keny Arroyo para el Mundial 2026, algo de lo que habló el volante ecuatoriano sin guardarse nada. El jugador del Cruzeiro cuestionó la decisión de Beccacece de dejarlo fuera.
Pese a la molestia del jugador, Sebastián Beccacece ya había hablado de la ausencia de Keny Arroyo. “Hemos hecho debutar a Cheche y le tocó quedar afuera porque hemos priorizado a Yeboah, a Minda a Angulo, Anthony Valencia”, dijo en charlas con Radio Centro.
“Obviamente que me dolió a veces no hay lugar para todos, y esto es fútbol hay gustos y siempre se armará el debate”, continuó sobre la elección de los jugadores en las convocatorias.
Debido a su gran momento en el Cruzeiro, lo más probable es que Keny Arroyo regrese a la Selección de Ecuador bajo el nuevo cuerpo técnico de la ‘Tri’, a falta de confirmación.
“Beccacece me dijo que solo llevaría al Mundial a los jugadores del proceso. Lo vi muy mal porque a la selección debes llevar a los que mejor están“, sentenció Arroyo, aunque otros apuntaron a que había motivos extradeportivos.
Los clubes que van por Keny Arroyo
Keny Arroyo tendría sondeos de Premier League, el AS Roma de Italia y el Flamengo de Brasil. Su precio de salida está valorado en más de 15 millones de euros.
Keny Arroyo debutó con la Selección de Ecuador en el 2024. Foto: Getty.
En resumen
- Sebastián Beccacece explicó los motivos de la ausencia de Keny Arroyo en la lista de convocados de la Selección de Ecuador para los compromisos de esta temporada 2026.
- El estratega tricolor señaló que la alta competencia en el puesto y el rodaje actual fueron determinantes, aunque remarcó que el joven atacante continúa en el radar del cuerpo técnico.
- Las declaraciones del entrenador buscan bajar la tensión mediática, reafirmando su compromiso de evaluar el crecimiento del futbolista para futuras ventanas internacionales.