Liga de Quito volvió a perder y hay dos jugadores de peso que tendrían difícil su continuidad para la siguiente temporada.

Liga de Quito volvió a perder en LigaPro y no solo se complica en la clasificación de la Copa Libertadores 2027 si no que quedan nombres bastantes expuestos. Revelan dos salidas de jugadores criticados que con casi seguridad, no serán parte del plantel de próximo año.

El arquero Alexander Domínguez y el delantero brasileño Deyverson fueron de los más criticados y con sus contratos cerca de terminar, no serían renovados para el próximo año.

El portero cerrará así un segundo ciclo exitosos con los ‘albos’, sin embargo sus errores sumado a que está en el cierre de su carrera haría que no lo renueven. El brasileño llegó como una estrella sin embargo no lleva ni diez goles, sumado a que ha errado tantos y es desprolijo en la defensa.

Los hinchas criticaron duramente que se haga una fuerte inversión en Deyverson y que no se le exiga como a otros extranjeros. Se reporta que estaría cobrando cerca de 70 mil dólares mensuales.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Deyverson – Liga de Quito