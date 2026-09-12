Liga de Quito ya definió la salida de un jugador a poco de jugarse todo en la Copa Libertadores.

Liga de Quito ya empieza a definir algunas salidas para la siguiente temporada, todo a poco de jugarse mucho en la Copa Libertadores contra Palmeiras. El equipo ecuatoriano llega a esta instancia con todos los rumores sobre su plantilla, pero hay una salida ya casi definida.

Según la información de diferentes medios de comunicación en Quito, Liga de Quito ya tendría defino que Deyverson se va a marchar. El delantero brasileño llegó como el gran fichaje de este 2026, pero empezó a perder protagonismo y ahora es suplente fijo.

Ya se venía especulando con el futuro de Deyverson incluso con Tiago Nunes en el banquillo. Puesto que, el DT brasileño lo empezó a dejar sin minutos, pero Gustavo Álvarez definitivamente lo ha vuelto un suplente de Michael Estrada y por eso se marchará.

Álvarez quiere construir una plantilla a su gusto y Deyverson no entra en consideración. Las siguientes semanas serán ya de despedida del delantero, que también vivió un momento emotivo cuando se fue a jugar a Brasil, y la hinchada de Palmeiras lo aplaudió.

Deyverson se marcharía de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Deyverson no pudo tener el rendimiento esperado con Liga de Quito, el jugador más ha estado en el foco de las polémicas y del show. Por lo cual, ni la misma hinchada se ha mostrado contenta con esta contratación y vienen pidiendo su salida.

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¿Cuándo jugará Liga de Quito contra Palmeiras en la Copa Libertadores?

Liga de Quito se enfrentará a Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final el miércoles, 16 de septiembre de 2026. El partido comenzará desde las 17H00 (EC) y se podrá ver también por ESPN y Disney+.

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