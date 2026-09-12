Tras un gran Mundial, y esperando que llegue a Europa, el futuro de Pedro Vite podría estar en otro equipo.

Pedro Vite fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026, fue la gran estrella en la mitad de la cancha, pero ahora mismo su futuro estaría en otro club. El ecuatoriano sonó para varios equipos de Europa, pero nada más lejos de la verdad, con el equipo al que puede llegar.

Ya se venía especulando con el futuro para Pedro Vite y se avisó de que la MLS volvía aparecer como una chance. Ahora en medio de todos de esos rumores, desde México revelan que Pumas ve con buenos ojos vender a Pedro Vite de nuevo a este campeonato.

No dejaría de ser una gran sorpresa este movimiento, porque se esperaba que Pedro Vite ya pudiera jugar para otro equipo. El ecuatoriano ya eligió irse a Pumas, cuando en ese momento se consideraba que debía ir a jugar a otra gran Liga en Europa.

En la MLS, Vite ya dejó un buen rendimiento en los últimos años, donde pudo destacar jugando con los colores del Vancouver Whitecaps. No obstante, de momento, no se ha informado qué equipo de este campeonato podría fichar al jugador.

Pedro Vite estaría muy cerca de llegar a otro equipo. (Foto: GettyImages)

Pumas tampoco quería dejar a Vite después del Mundial, ya que la idea es contar con el ecuatoriano para competir por el campeonato nuevamente en este torneo. El club viene de perder la final y para nuevamente ir por el título quieren contar con Vite.

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Los números de Pedro Vite en esta temporada

En todo lo que va de temporada con la camiseta de Pumas, Pedro Vite jugó un total de 28 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y dio 1 asistencias. Su actual valor de mercado de 6 millones de dólares y tiene contrato hasta 2029.

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