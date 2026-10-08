Un campeón ecuatoriano: Emelec tiene su primer refuerzo para el 2027

Emelec no esperó hasta diciembre y tiene su primer refuerzo para la temporada 2027, los azules cerraron a un campeón ecuatoriano.

Emelec ya empieza a planificar la temporada 2027 y la dirigencia trabaja en los refuerzos que necesita para cambiar la cara del equipo. Entre los primeros elegidos aparece un futbolista que ya sabe lo que es ser campeón en el fútbol ecuatoriano y que llegaría para fortalecer una de las zonas que el club considera prioritarias.

El elegido es Gregori Anangonó, defensor de Universidad Católica y campeón de la Copa Ecuador 2025. El zaguero se ha consolidado como uno de los titulares del conjunto camaratta, que viene teniendo buenas actuaciones en la LigaPro, y ahora tendría todo encaminado para convertirse en jugador de Emelec, según Sonia Pérez.

La defensa central es precisamente una de las posiciones que el ‘Bombillo’ buscaba reforzar pensando en la próxima temporada. Con Anangonó, Emelec sumaría a un zaguero con experiencia y que estuvo en planes de Liga de Quito.

El principal obstáculo ahora pasa por la situación económica del club. Emelec mantiene una deuda cercana a los 2,5 millones de dólares en valores FIFA, una obligación que deberá solucionar para poder habilitar a Anangonó y a los demás refuerzos que lleguen para la próxima temporada.

De esta manera, Anangonó se suma a los nombres que empiezan a aparecer en el mercado de Emelec para 2027. La dirigencia también tendría en carpeta los regresos de Ayrton Preciado y Ángel Mena, dos futbolistas que podrían convertirse en otras de las grandes apuestas del ‘Bombillo’ para la próxima temporada.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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Gregori Anangonó – U. Católica Foto: IMAGO.

En resumen