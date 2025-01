Universitario (0-1) Once Caldas: ver resumen completo del partido por la Serie Colombia 2025

En su último partido internacional en tierra colombianas, Universitario no pudo ante Once Caldas y cayó por un ajustado 1-0. Si bien tuvo el control del balón en el primer tiempo, y dos palos, en la segunda mitad, tras los cambios, Once Caldas se paró mucho mejor y pudo anotar en una de las tantas ocasiones que ocasionó.

Si bien es válido mencionar que fue un partido amistoso, también hay que decir que Universitario jugó con el pie en el acelerador durante el primer tiempo. Llegando incluso al límite de lo permitido, los cremas salieron con su escuadra titular y tuvo dos palos.

Mostrando su buena creación de juego, Universitario fue dueño de la pelota en el primer tiempo, pero ni Martín Pérez Guedes ni Alex Valera pudieron anotar pues sus remates se terminaron estrellando en los palos.

Universitario golpeado en el segundo tiempo

Muy por el contrario, ya en el segundo tiempo, ambos planteles hicieron cambios, pero fue Once Caldas el que aprovechó mejor sus ingresos. Encontrándose con un Universitario débil en defensa e impreciso en ataque, el local anotó cerca del final.

Tras el gol se armó una riña entre Gustavo Dulanto y todo el plantel de Once Caldas, se mostraron amarillas y terminó el partido. En conclusión: Universitario adolece del gol, pero crea muchas ocasiones y Once Caldas depende de individualidades como las que pueda crear Dayro Moreno.

