Christian Cueva fue el gran fichaje de Emelec a mitad de temporada, sin embargo, su relación con el club se ha ido torciendo poco a poco. El jugador está lesionado, y con el club debiendo salarios, ahora se revela el equipo al cuál fue ofrecido el jugador.

De acuerdo a la información de Depor en Perú, el entorno de Christian Cueva habría ofrecido al jugador de Emelec como nuevo fichaje de Sport Boys. Esto sería una opción de inmediato para la temporada 2026 y el jugador podría abandonar Ecuador.

En los últimos partidos de Emelec, Christian Cueva no ha estado disponible. El jugador peruano se lesionó y también tuvo que cumplir partidos de suspensión por roja directa. En medio de esta recuperación, el jugador hizo un viaje polémico a Perú.

Por otro lado, en Sport Boys están analizando la posibilidad de comprar al jugador peruano y retornarlo a su Liga, donde en el último tiempo dejó muy buenas sensaciones con la camiseta de Cienciano. Con el ‘Bombillo’ aún tiene contrato.

Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de 2025. (Foto: Imago)

Cueva ya está recupera de su lesión en Emelec y finalmente el jugador peruano volvería al once del ‘Bombillo’ en los próximos días. Ahora resta saber como lo recibirá la hinchada azul en medio de todos estos rumores del jugador peruano con una posible salida.

Los números de Christian Cueva con la camiseta de Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. El volante peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 700 minutos y terminó ayudando a que el ‘Bombillo’ no descienda.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta mediado de 2026 y el peruano estaría ganando un salario superior a los 15 mil dólares al mes. El jugador es uno de los mejores pagados del ‘Bombillo’.

