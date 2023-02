Lionel Messi, en las últimas horas, reconoció en una entrevista radial que sintió la empatía de diferentes sectores de todo el planeta, que deseaban verlo alzar la Copa del Mundo que se disputó en Qatar entre noviembre y diciembre del año pasado. Y quien se sumó como uno de los campos que emanó esa energía dedicada al rosarino, fue una de las máximas estrellas del momento de Hollywood.

Se trata de Ashton Kutcher, que en contacto con FiloNews, inesperadamente, admitió que le prestó especial atención al minuto a minuto de la Final que enfrentó a la Selección Argentina con el combinado francés de Kylian Mbappé. ''Fue la mejor Final de una Copa del Mundo que alguna vez se haya jugado, con el que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos: Messi''.

Asimismo, el actor describió la intensidad con la que vivió el duelo que se desarrolló en el Estadio de Lusail el 18 de diciembre del 2022, el cual culminó con Lionel Messi como vencedor: ''Yo no podía creerlo. Estaba totalmente desquiciado. Alguien vino en el medio del partido...durante los penales, a dejar algo a mi casa. Querían hablarme y yo estaba como... ¡Ahora no puedo hablarte, debes irte! Si esto es insignificante para ti, entonces probablemente no tengamos que seguir siendo amigos''.

Para cerrar, Ashton Kutcher fue lo suficientemente contundente como para dejar en claro que Qatar 2022 lo marcó tanto como al pueblo argentino: ''Fue biblico. De hecho deberían agregar otro libro a la Biblia. Debería ser Génesis, Éxodo, Levítico y deberíamos agregar 'Argentina gana la Copa del Mundo', ese debería ser otro libro''.