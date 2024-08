El mundo del fútbol se sacudió con un fichaje millonario que muy pocos tenían en carpeta. Manchester City, acostumbrado a poner el dinero sobre la mesa por las grandes estrellas, cambió de rol y le vendió a Julián Álvarez al Atlético de Madrid en una cifra récord que hizo reaccionar a la mismísima FIFA.

¡Y no fue cualquier reacción! Todo empezó en los Juegos Olímpicos París 2024. Mientras estaba con la Selección Argentina Sub-23, Álvarez sorprendió con unas palabras que le reclamaban a Manchester City y al entrenador Pep Guardiola por más relevancia en los partidos importantes.

“En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera, quieres ayudar. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”, dijo Julián Álvarez y la respuesta de Guardiola sería contundente.

Ante el futuro incierto que planteó Álvarez en el Manchester City, Guardiola no dudó en afirmar que “entiendo que quiere jugar en los partidos importantes, pero los otros jugadores también. Tenemos unos 18 o 19 jugadores buenos que también quieren estar en los partidos importantes. Jugó mucho, pero quiere jugar más, y está bien. Leí que él tiene que pensar. Bueno, que piense y cuando termine de pensar, nos informará”. Esto no tardó mucho y hasta la FIFA le haría un guiño a la decisión del delantero argentino.

Julián Álvarez y Pep Guardiola. (Foto: Imago)

Atlético de Madrid no lo pensó dos veces y fue por Julián Álvarez con una cifra que trajo el sí por parte del Manchester City. El equipo español compró al atacante de la Selección Argentina por €75 millones de euros más 20 millones en complementos por objetivos cumplidos.Con un total de €95 millones de euros, fue la venta más cara en la historia del club inglés y la FIFA decidió reaccionar con un video de la nueva dupla que tendrán Diego Simeone y compañía.

La FIFA y una épica reacción a la llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo, la FIFA reaccionó a la llegada de Álvarez al Atlético de Madrid recordando la jugada que originaron el delantero y Rodrigo De Paul contra Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Presión del ‘Motorcito’ y gol de la ‘Araña’ en la victoria de Argentina por dos a uno para llegar a más de 80.000 vistas con un video que ilusiona al equipo ‘Colchonero’.

¿Cuándo sería el debut de Julián Álvarez en Atlético de Madrid?

Julián Álvarez realizó el primer entrenamiento con Atlético de Madrid el 13 de agosto y en tan solo seis días podría debutar cuando los dirigidos por ‘El Cholo’ Simeone enfrenten al Villarreal el próximo lunes 19 a las 16:30 ARG en el estadio de la Cerámica.