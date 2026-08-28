Además del Inter Miami de Messi, Beckham estaría detrás de la compra de un histórico club de Francia

Además de ser propietario del Inter Miami, señalan a Beckham como uno de los interesados en la compra de un histórico de Francia.

Mientras el Inter Miami de Lionel Andrés Messi sirve para intentar volver a la senda de la victoria frente a Montreal, el nombre de David Beckham suena con fuerza en todo el territorio francés. Señalan al exfutbolista británico como uno de los principales interesados en quedarse con un histórico en horas bajas y que busca nuevo dueño.

RMC Sport le señalaba como una de las posibles figuras involucradas en la compra al FC Nantes. Un histórico club que se encuentra en venta después de que su de momento dueño, Waldemar Kita, ha accedido a la posibilidad de buscar nuevos accionistas. No nos olvidemos que Beckham pasó por el fútbol galo de la mano del París Saint-Germain en el final de su carrera.

“El nombre de David Beckham sigue apareciendo en las conversaciones… Su abogado incluso se reunió con representantes del Nantes Collective en Burdeos en abril de 2024”, señala el periódico local Ouest-France. No es la única oferta que se tiene sobre la mesa para intentar revender una entidad de horas bajas, lejos de primera, y que no puede competir en el campeonato económico debajo de un torneo absolutamente dominado por el París Saint-Germain.

Existen en este momento tres ofertas para definir el futuro del Nantes. La mayor de estas llegaría a cifras cercanas a los 100 millones de euros. En Francia señalan que David Beckham se encontraría detrás de alguna de esas propuestas para intentar reconducir la situación deportiva de una entidad que en este momento marcha último en la segunda categoría del fútbol galo después de 3 derrotas en 3 partidos disputados.

Nantes busca nuevo dueño en medio de una profunda crisis: GETTY

Nantes es una de las ciudades más futboleras de toda Francia. Su equipo fue fundado el 21 de abril de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Se les conoce como los canarios y acumula hasta la fecha un total de 8 títulos de la máxima categoría del fútbol galo. A esto se le suman cuatro ediciones de la Copa de Francia y 3 supercopas del país. Tienen el quinto palmarés más grande de toda la historia de la Ligue 1.

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