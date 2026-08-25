¡Última hora! La decisión contundente de Bayern Múnich con el futuro de Jamal Musiala

Bayern Múnich ya tomó cartas en el asunto por el estado de salud de Jamal Musiala. La joven estrella del fútbol mundial ya ha sufrido dos desmayos en dos partidos consecutivos. Y ahora el club ya no quiere correr ningún riesgo con el futbolista.

De acuerdo a la información de Bild, Jamal Musiala no estará en este comienzo de la Bundesliga. El club decide no convocarlo porque considera que el partido “llega demasiado pronto, tras dos desmayos”. El futbolista está siguiendo otro plan de recuperación.

Musiala revela que sufre de “ausencia”, un problema crónico que le hace perder el conocimiento como ha pasado en dos ocasiones anteriores. “Me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica“, reveló el jugador hace poco.

El Bayern también habría decidido ajustar la medicación de Musiala para volver a tener el control sobre estos episodios, como ya sucedió en la temporada anterior. El futbolista está siguiendo un plan individual de recuperación y no se ha integrado a los entrenamientos.

Jamal Musiala es una figura del Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Según la información de Diario AS, Bayern ajustó la medicación de Musiala para que en los próximos 14 o 15 días, el jugador pueda volver a los entrenamientos y así a las actividades normales. El futbolista está en condiciones físicas perfectas y por eso puede seguir jugando.

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El contrato de Jamal Musiala con Bayern Múnich

Jamal Musiala ahora mismo tiene un contrato con el Bayern hasta la temporada 2030. El futbolista de la Selección de Alemania también tiene un valor de mercado de 100 millones. Es uno de los jugadores llamados a marcar una era en el fútbol.

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