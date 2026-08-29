¿Lo hace por dinero? Mientras en Brasil ganaba más de 800 mil dólares, ahora este sería el nuevo sueldo de Gonzalo Plata.

Gonzalo Plata sorprendió a todos los hinchas y acabó tomando una decisión muy polémica, puesto que, dejó Brasil para mudarse a jugar en Rusia al Dinamo Moscú. Por lo cual, el jugador ecuatoriano también tendrá un importante cambio de salario.

El nuevo sueldo de Gonzalo Plata en Rusia

Como nuevo jugador del Dinamo Moscú, Gonzalo Plata ahora pasaría a ganar un salario superior al millón de dólares. Aunque el club no paga sueldos elevados y su jugador que más cobra es Bitello con un salario de 1.8 millones al año, el ecuatoriano entraría en este umbral.

Sorprende la decisión de Gonzalo Plata de elegir el camino de Rusia, después de ser uno de los mejores jugadores del fútbol brasileño y tener un Mundial aceptable, con gol a Alemania incluido. Al ecuatoriano también se lo relacionó con un futuro en Turquía.

Flamengo parecía no muy decidido a vender a Gonzalo Plata, y más se estaba inclinando para jugar en Brasil en estos meses. No obstante, el club recibe más de 12 millones por el jugador ecuatoriano y por eso toma esta contundente decisión y lo manda.

Las polémicas de Gonzalo Plata en Flamengo

Como jugador de Flamengo a Gonzalo Plata no le hicieron falta las polémicas. El jugador ecuatoriano estuvo en varias fiestas mientras era jugador de los brasileños y eso también hizo que la hinchada no vea con malos ojos su salida. Ahora vuelve a Europa, tras su paso por el fútbol de España y Portugal.

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