Todo Ecuador sorprendido: Se confirma la decisión final del Borussia Dortmund con Justin Lerma

El joven jugador ecuatoriano llegó al Dortmund para esta temporada, pero lo más probable es que no siga aquí para esta misma temporada.

Cuando se esperaba que Justin Lerma pueda vivir su primera gran temporada en Europa, tras un comienzo de pretemporada muy bueno con el Dortmund, ahora todo pueda cambiar para el ecuatoriano. Ya el Borussia venía analizando seriamente su futuro.

En las últimas semanas se reveló que en el club alemán consideraban que el ecuatoriano todavía tenía “etapas por quemar”, por lo cual, lo habían mandado a jugar con el equipo en inferiores. Sin embargo, ahora se confirmó que todo podría cambiar más.

¿El Borussia Dortmund presta a Justin Lerma?

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, el Borussia Dortmund estaría analizando seriamente en prestar a Justin Lerma en esta temporada a algún otro equipo. Con la intención de que el ecuatoriano, sume minutos en primera, por lo menos, un semestre. Todos los mercados están abiertos.

Lerma jugó en la pretemporada con el Borussia Dortmund. (Foto: GettyImages)

Lerma con esto seguiría el camino de varios jugadores ecuatorianos que en primer lugar tuvieron que brillar en equipos de segundo o tercer orden y luego mudarse a jugar en un grande. Hasta Moisés Caicedo estuvo cedido en Bélgica, antes de asentarse en Brighton.

El contrato de Justin Lerma con el Borussia Dortmund

Justin Lerma tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta finales de la temporada 2031. El joven jugador ecuatoriano tiene todavía un largo contrato con su club, por lo cual, si finalmente acaba siendo prestado la decisión podría darle frutos en el futuro.

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