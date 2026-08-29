Juan Riquelme Angulo quiere jugar en el Real Madrid, pero estos equipos lo están buscando

Juan Riquelme Angulo es el gran delantero para el futuro del fútbol ecuatoriano. El joven de Independiente del Valle ya confesó que su sueño es ir a Real Madrid, pero el jugador también tiene a varios interesados. Incluso, cada vez, se suman más candidatos.

Según la información revelada por Diego Arcos, equipos de países como España, Inglaterra y Francia están muy interesados en el fichaje del jugador tricolor. El futbolista se encamina para ser otra de las grandes ventas de Independiente del Valle.

Riquelme Angulo quiere jugar en el Real Madrid

El joven delantero se declaró admirador de Cristiano Ronaldo y reveló que su gran sueño es llegar al Madrid. “Yo de pequeño admiraba a Cristiano Ronaldo. Jugaría en cualquier equipo de Europa, pero claro, por admirar a Cristiano y usarlo más en el Play, me encantaría jugar en el Real Madrid algún día”, comentó el Angulo en StudioFutbol.

Juan Riquelme Angulo viene marcando en Independiente del Valle. (Foto: Imago)

Las próximas semanas son las claves para que se decida el futuro de Juan Riquelme Angulo, aunque todo parece encaminado para que este año lo cierre en Ecuador. Ya su viaje a Europa tendría que esperar hasta la temporada 2027, en enero si hay ofertas.

Los equipos interesados en Juan Riquelme Angulo

Juan Riquelme Angulo se metió en planes de equipos como FC Barcelona, Manchester United y otros, según los últimos reportes de su futuro. El joven delantero también podría ser convocado en las próximas semanas a vestir los colores de la Selección de Ecuador.

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