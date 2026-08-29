¡Urgente! El nuevo equipo que presentó una oferta por Gustavo Puerta

Todo el caso de Gustavo Puerta se encamina a ser resuelto en el último día del mercado de fichajes.

Gustavo Puerta es noticia porque rechazó la oferta del Olympiakos de Grecia y ahora el colombiano está en el Racing de Santander. Si no llega la oferta que el volante quiere, lo más probable es que juegue esta temporada en España en un movimiento que no dejaría de ser sorpresivo.

La llegada de Gustavo Puerta al Benfica, que es a donde quiere ir, depende exclusivamente del futuro de Richard Ríos. Desde Europa informan que el club quiere primero vender a Ríos a un equipo para ahí irse por Puerta, pero ahora el club portugués presentó una oferta.

Ahora de acuerdo a la información del periodista turco, Yağız Sabuncuoğlu, en medio de la posible llegada de Richard Ríos al Galatasaray, se informó que el Benfica ya presentó una oferta por el colombiano, Gustavo Puerta. Por lo cual, son horas claves en ese movimiento de fichaje.

Que Ríos se mueva a jugar en Turquía significaría el fin de la novela y las puertas se abrirían para el fichaje del volante ex Bayer Leverkusen. Desde España también se habla de una oferta del Benfica, sin embargo, también se avisa que esta no cumpliría con las condiciones que está pidiendo Racing de Santander.

Gustavo Puerta la viene rompiendo en el Racing de Santander. (Foto: GettyImages)

Puerta se puede quedar en España

Por otro lado, Gustavo Puerta se podría quedar en España y terminar este semestre con el Racing. Quedan pocos días de mercado, la operación no avanza a gran velocidad, y si no se concreta, el jugador tiene contrato con Racing. La hinchada ya le ha pedido que se quede.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Puerta con Racing de Santander?

Puerta fue comprado por Racing en 2025 por 3.5 millones de euros, el colombiano firmó un contrato hasta 2029. El colombiano firmó con una cláusula de rescisión de 16 millones, y ese el valor al que se estaría remitiendo el club para vender al colombiano de 23 años.

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