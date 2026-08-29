Aceptó condiciones: Daniel Muñoz ya tiene nuevo equipo en la Premier League y ganará un gran sueldo

Daniel Muñoz ya tiene nuevo equipo para seguir su carrera en la Premier League, abandona el Crystal Palace.

Daniel Muñoz finalmente tendrá nuevo equipo en la Premier League, después de que el defensa colombiano aceptará condiciones. En su fichaje estaban interesados dos grandes equipos como Nottingham Forest y el Everton, ambos presentaron ofertas.

Finalmente, de acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Daniel Muñoz aceptó las condiciones para ser nuevo jugador del Forest. El colombiano se mudará a este equipo donde también coincidirá con Oliver Glasner como su nuevo entrenador, con quien brilló en el Palace.

El nuevo sueldo de Daniel Muñoz

Por otro lado, Daniel Muñoz llegará a Forest a ganar un importante sueldo, con un aumento salarial considerable. El jugador colombiano tenía un salario en el Palace de 2.7 millones al año, y ahora con el Nottingham ganaría un sueldo por temporada superior a los 3 millones.

Daniel Muñoz no jugó el último partido del Palace. (Foto: GettyImages)

Daniel Muñoz sonó para varios equipos en esta temporada, pero al final lo que termina equilibrando la balanza es que el colombiano se vuelva a unir con Glasner. Con el entrenador, el futbolista fue campeón de 3 campeonatos con el Crystal.

Los números de Daniel Muñoz en Crystal Palace

Daniel Muñoz en el Crystal Palace jugó un total de 109 partidos entre todas las competencias. Marcó 11 goles y dio 16 asistencias. El futbolista también terminó siendo campeón de la FA Cup, Community Shield y también se llevó la Conference League.

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