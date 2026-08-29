Néstor Lorenzo desataría toda la polémica en la Selección Colombia y en los hinchas con una polémica convocatoria.

La Selección Colombia está a pocas semanas de volver a competir en los amistosos de la fecha FIFA en septiembre y octubre. El equipo nacional ya tiene rivales definidos y es que se medirá a equipos como Paraguay, Perú y también a México.

Se espera que la Selección Colombia comience ya un proceso de renovación en la plantilla para los siguientes años en estos primeros amistosos. De ahí que, ahora un nuevo nombre desate la polémica los hinchas, por un llamado que puede hacer Néstor Lorenzo.

Diferentes reportes en Colombia ponen a Néstor Lorenzo llamando a James Rodríguez para estos amistosos. La decisión no deja de ser polémica, puesto que, el 10 aún no tiene equipo y no juega de manera profesional desde el pasado Mundial 2026.

James no encuentra equipo, pero esto nunca ha limitado a Lorenzo para tenerlo en cuenta, aunque el 10 no ha jugado ya y no tiene ritmo, Lorenzo sí lo ha convocado. Por lo cual, lo más probable es que ahora nuevamente lo llame a jugar en estos amistosos.

Nestor Lorenzo se queda en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia no tuvo el Mundial que se esperaba, aunque no fue malo, el equipo ‘Cafetero’ se quedó eliminado en los 8vos de final y no pudo llegar a los 4tos para medirse a Argentina. Por lo cual, se esperaban cambios importantes en el equipo.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos en estas fechas y contra estos rivales:

Colombia vs México (26 de septiembre)

Colombia vs Paraguay (2 de octubre)

Colombia vs Perú (6 de octubre)

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En síntesis: