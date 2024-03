¿Empieza una nueva era en el fútbol francés? Si hablamos de la figura de Kylian Mbappé seguro que no hay dudas, pero atentos por qué puede haber mucho más. Se desvelan las charlas de Arabia Saudita con dos clubes de la Ligue 1 de cara a competir con PSG de cara a los próximos años. Se calienta la llegada de un nuevo club estado en la Galia.

RMC Sport desvela nuevos avances para que PSG no sea la única potencia de una liga cambiada en 180 grados desde la llegada de Qatar. Arabia Saudita no detiene su expansión en el deporte rey con la obtención del Mundial 2034 o con esos fichajes que alumbran su Saudí Pro League. Newcastle, el inicio de una serie de clubes que se pretende unir al Fondo PIF en un proyectos similar al que se ostenta desde hace años por el City Group. Francia, siguiente punto de desembarco.

“AS Mónaco lleva algunas semanas a la venta, hay algo pesado que sucederá detrás y de fuentes confiables, por parte de la familia del Príncipe y del club, ha habido acercamientos con los sauditas, reuniones e intercambios entre unos y otros. De los príncipes saudíes y del príncipe Alberto”, aseguró en RMC Jerome Rothen. Es la última información que se tiene sobre una intención de compra por parte de Arabia que se encuentra vigente desde hace años. El Principado o el mítico Velódromo, las opciones a estudiar desde que PSG abriese la puerta a Oriente Medio por la Galia.

La cosa viene de mucho antes. Marsella, único campeón de Europa para el fútbol galo, ya recibió sondeos a lo largo de los últimos años: “También me dijeron que hace unos años hubo interés en Marsella, pero hoy no ha habido seguimiento. Eso no quiere decir que no vengan, pero de momento están más interesados en AS Mónaco que en OM. Pero aún quedan muchos detalles por resolver. El banco de inversión (encargado de la venta del AS Mónaco) tiene tres ofertas sobre la mesa, pero está del lado ruso”.

El Principado parece ser la opción más cercana. RMC Sport marca como la familia real Saudí viene invirtiendo en diversas propiedades de los duelos del Mónaco a lo largo de los últimos meses. La cercanía a nivel político con los mandamases del Estadio Luis II, claves para creer en la posibilidad de contar con otro club estado en la primera división francesa. A lo largo de los últimos meses no olvidemos, también hubo sondeos y rumores de hasta un desembarco en tierras romanas. Arabia no se detiene.

A negociar con los príncipes

Pero ojo por que en esta ecuación Arabia no tendría control total de la entidad. Existe hasta un 35% del club que pertenece a la familia del Principado por cuestiones normativas y por ende tendrán voz. Todo se ha manejado en silencio hasta aquí según indican desde RMC Sport, pero con pasos firmes para confiar en el arribo de un nuevo gran actor para el balompié galo.

¿Cuánto vale AS Mónaco?

El más caro de toda la liga es un PSG tasado en 3200 millones de euros. Le sigue el equipo del Principado con una tasación que llega a los 1333 ‘kilos’ según portales como Forbes. Arabia no se detiene y busca otro club por un viejo continente atentos de cara al final de la Ligue 1 y no precisamente por Kylian Mbappé.