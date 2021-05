El Remake de The Last of Us aprovecharía las funciones especiales de la PS5

Con el lanzamiento de The Last of Us Part II, que se convirtió en el juego más laureado en la historia, Naughty Dog parece haber terminado su trabajo fuerte en un título y haberse tomado un descanso. Esto suena lógico luego de entregar un juego que llevó más de cinco años de producción.

Sin embargo, los últimos reportes indican que esto no es real, y que en el estudio están trabajando en un nuevo juego: el Remake de The Last Of Us. Y es que el juego no sólo será una remasterización como la que tuvimos para PS4, sino que irá más allá.

Según explicaron en un reciente reporte del portal GameReactor, el juego será más que una remasterización, y aprovechará al máximo las funciones que ofrece la PlayStation 5, tanto a nivel gráfico por la SSD, como del DualSense. Además de utilizar el motor con el que se desarrollo The Last of Us Part II.

Por el momento Naughty Dog no ha hablado al respecto del juego, aunque sabemos que estan desarrollando un multijugador basado en el universo de TLOU, y que también han hecho el boceto de la historia que podría tener TLOU 3 en caso de comenzar su desarrollo, por lo que la franquicia tiene buena pinta de cara al futuro.

