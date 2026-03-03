Lo primero que hizo Díaz con Olise luego de que, supuestamente, el francés este negociando con Liverpool

En Bayern Múnich muy pocas cosas pueden llegar a generar algún tipo de ruido con lo bien que está jugando el equipo, pero los rumores en el mercado del fútbol siempre están presente, y justo después de conocerse que Michael Olise estaría negociando con Liverpool apareció un gesto de Luis Díaz con el fránces.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¿Casualidad o causalidad? Bayern Múnich ha logrado consolidar con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise el mejor trío de ataque de las principales ligas de Europa. Ya suman 77 contribuciones de gol en lo que va de la temporada 2025-26.

Díaz y Olise se han entendido tan bien que hasta se hicieron virales por tener un saludo para festejar los goles. Incluso, el extremo fránces fue el encargado de ir a buscar el balón y entregárselo a ‘Lucho’ cuando anotó tres goles ante Hoffenheim. Era más que lógico el gesto del jugador colombiano con su compañero a pesar de los rumores que lo vinculan con el Liverpool.

El gesto de Díaz con Olise luego de los rumores que el francés se iría a Liverpool

Michael Olise y Luis Díaz llevan un título en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego de que la cuenta de X ‘indykaila News’ publicara que Liverpool FC “está en conversaciones con los representantes de Michael Olise y activará la cláusula de liberación una vez que se acuerden los términos personales”, Luis Díaz se mostró aún más cercano al extremo francés compartiendo un calentamiento en un entrenamiento del Bayern Múnich que llegó a más de 3.2 millones de reproducciones en Instagram. ¡Video!

Publicidad

Publicidad

ver también Con nueve palabras, Luis Díaz calma a toda Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial

¿Quién tiene un mejor salario en Bayern Múnich, Luis Díaz o Michael Olise?

La diferencia es poca. El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia y reveló que Luis Díaz tiene un salario superior al de Michael Olise en Bayern Múnich por 490.000 euros. Mientras que ‘Lucho’ gana 14 millones de euros brutos al año, el jugador francés cobra 13.5 millones de euros.

Encuesta¿En qué posición juega Michael Olise? ¿En qué posición juega Michael Olise? Ya votaron 0 personas

En resumen

Luis Díaz compartió un video entrenando con Olise que superó 3.2 millones de reproducciones .

compartió un video entrenando con Olise que superó . Liverpool negocia con los representantes de Michael Olise para activar su cláusula de liberación .

para activar su . El colombiano Luis Díaz mostró cercanía con Olise tras los rumores de su posible salida.

Publicidad