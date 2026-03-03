Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Lo primero que hizo Díaz con Olise luego de que, supuestamente, el francés este negociando con Liverpool

En medio de los rumores que vinculan a Michael Olise con Liverpool, Luis Díaz tuvo un gesto con el francés que no pasó desapercibido. ¡Video!

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Michael Olise y Luis Díaz juegan su primera temporada juntos.
© Getty ImagesMichael Olise y Luis Díaz juegan su primera temporada juntos.

En Bayern Múnich muy pocas cosas pueden llegar a generar algún tipo de ruido con lo bien que está jugando el equipo, pero los rumores en el mercado del fútbol siempre están presente, y justo después de conocerse que Michael Olise estaría negociando con Liverpool apareció un gesto de Luis Díaz con el fránces.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¿Casualidad o causalidad? Bayern Múnich ha logrado consolidar con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise el mejor trío de ataque de las principales ligas de Europa. Ya suman 77 contribuciones de gol en lo que va de la temporada 2025-26.

Díaz y Olise se han entendido tan bien que hasta se hicieron virales por tener un saludo para festejar los goles. Incluso, el extremo fránces fue el encargado de ir a buscar el balón y entregárselo a ‘Lucho’ cuando anotó tres goles ante Hoffenheim. Era más que lógico el gesto del jugador colombiano con su compañero a pesar de los rumores que lo vinculan con el Liverpool.

El gesto de Díaz con Olise luego de los rumores que el francés se iría a Liverpool

Luis Díaz con el jugador del Bayern que negocia con Liverpool
Michael Olise y Luis Díaz llevan un título en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego de que la cuenta de X ‘indykaila News’ publicara que Liverpool FC está en conversaciones con los representantes de Michael Olise y activará la cláusula de liberación una vez que se acuerden los términos personales”, Luis Díaz se mostró aún más cercano al extremo francés compartiendo un calentamiento en un entrenamiento del Bayern Múnich que llegó a más de 3.2 millones de reproducciones en Instagram. ¡Video!

Publicidad
Con nueve palabras, Luis Díaz calma a toda Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial

ver también

Con nueve palabras, Luis Díaz calma a toda Colombia por la preocupación de llegar fundido al Mundial

¿Quién tiene un mejor salario en Bayern Múnich, Luis Díaz o Michael Olise?

La diferencia es poca. El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia y reveló que Luis Díaz tiene un salario superior al de Michael Olise en Bayern Múnich por 490.000 euros. Mientras que ‘Lucho’ gana 14 millones de euros brutos al año, el jugador francés cobra 13.5 millones de euros.

Encuesta

¿En qué posición juega Michael Olise?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Luis Díaz compartió un video entrenando con Olise que superó 3.2 millones de reproducciones.
  • Liverpool negocia con los representantes de Michael Olise para activar su cláusula de liberación.
  • El colombiano Luis Díaz mostró cercanía con Olise tras los rumores de su posible salida.
Publicidad
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG
Fútbol de Ecuador

El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG

Liverpool y Manchester City van por figura de la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

Liverpool y Manchester City van por figura de la Selección Colombia

Inter de Milan "pelea" con Liverpool por el fichaje de este jugador ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Inter de Milan "pelea" con Liverpool por el fichaje de este jugador ecuatoriano

Todos quieren a Bacca
América

Todos quieren a Bacca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo