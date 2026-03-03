Atento Liga de Quito: Tiago Nunes sería opción para gigante Mundial

Liga de Quito está afianzándose en este arranque de temporada con los nuevos refuerzos y la idea de Tiago Nunes, sin embargo hay novedades sobre el DT. Un gigante Mundial tendría en carpeta al entrenador brasileño para el 2026.

Según el portal El Futbolero, en Brasil señalan que Tiago Nunes es uno de los candidatos a dirigir a Flamengo tras la salida de Filipe Luis. El gigante y vigente campeón de Copa Libertadores despidió a su DT.

Tiago Nunes fue reconocido tras haber llegado a las semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito, así mismo en el ámbito local peleó los dos torneos domésticos con una plantilla limitada.

El entrenador tiene aún nueve meses más de contrato con Liga de Quito, por lo que Flamengo deberá negociar con Liga para interrumpir el vínculo, además de la decisión del DT. En tema económico, Flamengo le pagaría cerca de cinco veces lo que gana en Liga.

Pese a la información del medio, portales internacionales hacen eco de que el elegido es Leonardo Jardim. El DT portugués de un extenso paso por el fútbol de Europa y viene en condición de libre.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

