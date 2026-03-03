Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Qué pasa si Millonarios gana, empata o pierde ante Atlético Nacional en Copa Sudamericana?

Millonarios se juega el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional y estos son los escenarios si gana, empata o pierde.

Por Julio Montenegro

Falcao juega por segunda vez con Millonarios la Copa Sudamericana.
© Vizzor Image y archivo particularFalcao juega por segunda vez con Millonarios la Copa Sudamericana.

Millonarios tiene una oportunidad de oro para recomponer el primer semestre del 2026. Con una clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2026 que luce muy complicada, ya se conoció lo que pasa si ‘Millos’ gana, empata o pierde ante Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Luego de iniciar con tres derrotas consecutivas en la Liga Colombiana I-2026, Millonarios despidió al entrenador Hernán Torres. Su reemplazo fue el DT argentino Fabián Bustos y la primera gran prueba está a punto de llegar contra nadie más y nadie menos que Nacional en Medellín.

Millonarios publicó la convocatoria para el partido contra Atlético Nacional del miércoles 4 de marzo a las 7:30 P.M. y la principal novedad es que Radamel Falcao volvió a ser convocado y está listo para afrontar los dos escenarios que se darán si ganan, empatan o pierden ante el equipo ‘Verdolaga’.

Esto pasa si Millonarios gana o pierde ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Falcao se enfrentará a Nacional en Copa Sudamericana. (Foto: Vizzor Image y archivo particular)

Si Millonarios da la sorpresa y vence a Atlético Nacional en el partido del 4 de marzo, se clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En el caso de perder en el estadio Atanasio Girardot, Falcao y compañía quedarán eliminados del certamen continental porque la llave contra Nacional se juega a partido único.

¿Qué pasa si Millonarios empata con Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

Serán un poco más de 90 minutos que van a definir el estado ánimico del equipo para lo que resta del primer semestre del 2026. Si Milonarios queda empatado con Nacional en el tiempo reglamentario, no habrá prórroga y se definirá por penales el equipo clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Datos clave

  • El partido entre Millonarios y Atlético Nacional se jugará el miércoles 4 de marzo.
  • Radamel Falcao regresa a la convocatoria oficial tras el despido del técnico Hernán Torres.
  • El ganador a partido único clasificará directamente a la fase de grupos de Copa Sudamericana.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
