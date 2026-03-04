Bayern Múnich habría elegido al nuevo compañero de Luis Díaz: “Objetivo prioritario”

Bayern Múnich es consciente que siempre hay espacio para mejorar, y a pesar de que tienen al caer el título de la Bundesliga y empiezan como favoritos en los octavos de final de la Champions League, ya habrían elegido al nuevo compañero de Luis Díaz: “Objetivo prioritario”.

A pesar de que vienen de gastar 75 millones de euros con bonificaciones por un jugador de la calidad de ‘Lucho’ Díaz, Bayern Múnich cambió de premisa a la hora de contratar y estarían pensando en “apostar principalmente por jugadores de bajo riesgo y alta rentabilidad para el próximo verano“. Así lo informó la cuenta de X ‘The Touchline’.

Con esta narrativa sobre la mesa hay dos nombres de menos de 19 años que se pelearían por ser el nuevo compañero de Luis Díaz. Bayern Múnich está buscando un lateral derecho y entre dos nombres, hay uno que pica en punta para ser competencia directa de Josip Stanisic.

“Objetivo prioritario”: Este sería el nuevo compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz con el jugador que quiere Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“El FC Bayern ha añadido a Daniel Banjaqui a su lista para el verano. El prometedor lateral derecho de 17 años tiene contrato con el Benfica hasta 2027. El Bayern está interesado y tanto el jugador como su directiva están informados. El Bayern quiere fichar a un nuevo jugador. Givairo Read (Feyenoord) sigue siendo el objetivo prioritario, pero aún no hay acuerdos”, publicó el periodista Florian Plettenberg, del canal ‘Sky Sports’.

ver también Lo primero que hizo Díaz con Olise luego de que, supuestamente, el francés este negociando con Liverpool

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con diez fechas por jugar en la Bundesliga, Bayern Múnich y Luis Díaz reciben al Borussia Monchengladbach el viernes 6 de marzo a las 2:30 P.M. (hora colombiana) con la posibilidad de acercarse aún más al título de la Liga de Alemania. ¡Ya le llevan once puntos de ventaja al segundo que es Borussia Dortmund!

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué posición juega el nuevo compañero que Bayern Múnich estaría buscando para Luis Díaz? ¿En qué posición juega el nuevo compañero que Bayern Múnich estaría buscando para Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

En síntesis