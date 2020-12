Todas las bonificaciones del Día de la Comunidad Diciembre 2020 de Pokémon GO

Como sucede cada fin de año, el Día de la Comunidad de diciembre en Pokémon GO destaca a los Pokémon que estuvieron presentes en los eventos de los meses previos. Sin embargo, en este 2020 tendremos destacados a los Pokémon de los último 2 años, entregándonos uno de los eventos de fin de semana más grandes en la historia del juego.

El evento se podrá disfrutar en el juego el fin de semana del 12 y 13 de diciembre y contará con las novedades que puedes ver a continuación:

POKÉMON DESTACADOS DÍA DE LA COMUNIDAD DICIEMBRE 2020

• Totodile

• Swinub

• Treecko

• Bagon

• Torchic

• Slakoth

• Mudkip

• Ralts

• Turtwig

• Trapinch

• Chimchar

• Piplup

• Rhyhorn

• Abra

• Seedot

• Weedle

• Gastly

• Magikarp

• Porygon

• Charmander

• Electabuzz

• Magmar

Como siempre, estos Pokémon tendrán la posibilidad de aprender un movimiento especial exclusivo al alcanzar su última forma. Los movimientos serán:

MOVIMIENTOS ESPECIALES DURANTE EL EVENTO

• Charmeleon a Charizard >>> Dragoaliento

• Kakuna a Beedrill >>> Taladradora

• Kadabra a Alakazam >>> Contraataque

• Haunter a Gengar >>> Puño Sombra

• Rhydon a Rhyperior >>> Romperrocas

• Electabuzz a Electivire >>> Lanzallamas

• Magmar a Magmortar >>> Rayo

• Magikarp a Gyarados >>> Aqua Cola

• Porygon2 a Porygon-Z >>> Tri-Ataque

• Croconaw a Feraligatr >>> Hidrocañón

• Piloswine a Mamoswine >>> Poder Pasado

• Grovyle a Sceptile >>> Planta Feroz

• Combusken a Blaziken >>> Anillo Ígneo

• Nuzleaf a Shiftry >>> Recurrente

• Kirlia a Gardevoir/Gallade >>> Sincro Ruido

• Vigoroth a Slaking >>> Golpe Cuerpo

• Marshtomp a Swampert >>> Hidrocañón

• Vibraba a Flygon >>> Tierra Viva

• Shelgon a Salamence >>> Enfado

• Grotle a Torterra >>> Planta Feroz

• Monferno a Infernape >>> Anillo Ígneo

• Prinplup a Empoleon >>> Hidrocañón

Pero claro, no será lo único que conformará el evento del Día de la Comunidad de diciembre en Pokémon GO, ya que nos encontraremos con estas novedades:

• Pokémon que aparecerán de manera más frecuente en Estado Salvaje: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot y Piplup.

• Pokémon que aparecerán en Incursiones: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig, and Chimchar.

• Pokémon que eclosionarán de Huevos de 2 KM: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig, and Chimchar.

• Investigación temporal exclusiva del evento: Podrás conseguir una MT de Ataque Cargado Elite y otras recompensas al completar las tareas.

• Caja exclusiva de Día de la Comunidad de Diciembre: Por 1,280 Pokémonedas podrás hacerte con una caja que contiene 30 Ultra Balls, 5 Huevos Suerte, 1 MT de Ataque Rápido Elite y 1 MT de Ataque Cargado Elite. (1 compra)

ESPECIAL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

• Los siguientes Pokémon aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje y en su versión variocolor: Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Seedot y Piplup.

• 2x de Polvo Estelar por Captura.

• La distancia a recorrer para eclosionar huevos se reduce a la mitad si los huevos son puestos en las Incubadoras en el horario del evento.

• Inciensos activados durante el evento durarán 3 horas.

• Mega Gengar aparecerá con mayor frecuencia en las Mega Incursiones.

ESPECIAL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE

From 11:00 a.m. to 5:00 p.m. local time, you can experience the following.

• Los siguientes Pokémon aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje y en su versión variocolor:: Charmander, Electabuzz, Magmar, Magikarp y Porygon.

• 2x de Polvo Estelar por Captura.

• La distancia a recorrer para eclosionar huevos se reduce a la mitad si los huevos son puestos en las Incubadoras en el horario del evento.

• Inciensos activados durante el evento durarán 3 horas.

• Mega Charizard X aparecerá con mayor frecuencia en las Mega Incursiones.

Finalmente, los Entrenadores podrán acceder a una Investigación Especial exclusiva del evento que contará con su propia historia por 1 dólar (o su equivalente en moneda local) para disfrutar del evento en su totalidad.

