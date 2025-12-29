Nicolás Diez (48), DT de Argentinos Juniors, sobre el cruce con Barcelona SC: “Vamos a ir a buscarlo”

La Copa Libertadores 2026 tendrá uno de los duelos más apasionantes por la Fase 2 de repechaje entre Barcelona SC y Argentinos Juniors. Los ecuatorianos perdieron su cupo directo a fase de grupos en la última fecha de LigaPro, y ahora les espera una “dura batalla” contra uno de los mejores equipos de Argentina.

Ya desde Argentinos Juniors se palpita este duelo ante Barcelona SC, y el DT Nicolás Diez mandó un contundente mensaje. El entrenador avisó que aunque espera un partido complejo, hay tranquilidad por la forma en la que juega su equipo:

“Barcelona es un rival complejo, de los grandes de Ecuador. Pero tenemos la tranquilidad que tenemos una forma de jugar clara, somos un equipo que propone, que se pone de igual a igual con todos. Vamos a ir a buscarlo“, avisó el DT de DSports.

Aunque se quedó sin títulos, Argentinos Juniors llega al partido contra Barcelona SC en una mejor posición que los ecuatorianos. Ya que el ‘Ídolo’ atraviesa una crisis institucional y deportiva que derivaría en la salida de varios jugadores. Por lo cual, llegaría con un equipo “nuevo” a jugar Copa Libertadores.

Nicolas Diez seguirá en Argentinos Juniors para 2026. (Foto: GettyImages)

El ganador de esta llave también se estaría enfrentando a Botafogo en la Fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores, siendo uno de los caminos más complicados de toda la siguiente Copa. De ahí que, Argentinos parta como favorito para este duelo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo jugarían Barcelona SC contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores?

ver también Mientras Kendry Páez se fue a Emiratos Árabes, William Pacho pasa sus vacaciones en este lugar

Se espera que el partido entre Barcelona SC contra Argentinos Juniors por la Copa Libertadores se juegue entre las dos últimas semanas del mes de febrero. Primero se jugaría en Ecuador en el estadio Monumental, y luego en Argentina en el Diego Armando Maradona.

Encuesta¿Qué equipo crees que gane? ¿Qué equipo crees que gane? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Barcelona SC y Argentinos Juniors jugarán la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 .

y jugarán la de la . El entrenador Nicolás Diez confirmó que Argentinos Juniors saldrá a buscar la llave contra Barcelona SC.

confirmó que Argentinos Juniors saldrá Los partidos se disputarán las dos últimas semanas de febrero en Guayaquil y Buenos Aires.

Publicidad