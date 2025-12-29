En las últimas horas se había revelado que jugadores como Janner Corozo, aún en Barcelona SC, y Jeremy Sarmiento, de Cremonese, estaban cerca de Liga de Quito. Sin embargo, ambos ahora aparecen muy lejos de llegar al ‘Albo’. ¿El motivo? La saluda financiera del club.

De acuerdo a la información de Johanna Calderón, hoy es muy difícil que Janner Corozo y Jeremy Sarmiento se pongan la camiseta de LDU para el 2026. El tema económico es muy cuidado por el actual directorio del club y esos fichajes dispararían el presupuesto.

Corozo es uno de los mejores pagados de Barcelona SC y no estaría en sus planes salir del ‘Ídolo’ para ir a ganar menos dinero en otro club. Mientras que con Sarmiento, aunque el Brighton cubre gran parte de su salario, LDU tiene que cubrir un porcentaje de los más de 80 mil que gana al mes.

Asimismo, los actuales jugadores de Liga de Quito también tendrían que ajustarse al presupuesto del club para la siguiente temporada. Por lo cual, no se descarta que existan conversaciones con los que más cobran. LDU no pudo mantener a Carlos Gruezo para la siguiente temporada.

En los hinchas de Liga de Quito también existió una gran molestia, ya que en la última temporada el ‘Rey de Copas’ llegó hasta semifinales de Libertadores, ganando más de 9 millones de dólares, y se vendieron a jugadores como Arce u Óscar Zambrano, dejando recursos en las arcas del club.

Las salidas de Liga de Quito para la siguiente temporada

Hasta el momento, hay salidas confirmadas en Liga de Quito como las de Carlos Gruezo y Lautaro Pastrán. En las próximas horas se espera que se den más salidas en la plantilla del ‘Rey de Copas’ que tampoco tendría un mercado de fichajes muy movido.

Los fichajes que suenan para Liga de Quito en 2026

De momento, para Liga de Quito suenan fichajes como Luis Fernando León, Bryan Bentaberry, José Marrufo, entre otros jugadores que vienen destacando a nivel local en el fútbol ecuatoriano. Desde el extranjero, se analizaría toda compra, aunque se relaciona con fuerza a Lorenzo Faravelli.

